Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки. На заседании в июле регулятор может повысить ее на 0,25-1 процента.

Еще один плюс для рубля - высокие цены на черное золото. Согласно прогнозу, нефть марки Brent в следующем году подорожает до ста долларов за баррель. А при текущих ценах на углеводороды доллар должен стоит 68 рублей. "Но то, что он снизится до этого уровня - маловероятный сценарий", - отмечает Верников.

А вот до 70 рублей американская валюта может подешеветь, но не сейчас, а к концу августа. "Лето - пора выплат дивидендов по акциям, часть - в долларах. Кроме того, возобновилось авиасообщение с Турцией и по ряду других туристических направлений. Так что спрос на валюту высокий", - объясняет эксперт. "К концу года доллар снова может быть в районе 74-76", - цитирует Верникова агентство "Прайм".