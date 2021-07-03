Эксперт посоветовал заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов

Камеры на гаджетах обязательно нужно заклеивать, чтобы обезопаситься от кибермошенников. Такое мнение в эфире радио "Говорит Москва" озвучил руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин.

По оценкам специалиста, главная опасность состоит в том, что через камеру мошенники могут получить доступ к данным пластиковых карт. Ведь ими часто расплачиваются у экранов гаджетов. И если злоумышленник получит доступ к устройству, то платежные данные могут "засветиться".

Пикантность ситуации еще и в том, что индикатор камеры может не среагировать на несанкционированное подключение. И в таком случае жертвы кибермошенников могут узнать о вмешательстве извне, только когда их начнут шантажировать.

Если мошенники получили доступ к устройству, то полностью очистить его могут только специалисты, констатировал Евгений Кочергин.