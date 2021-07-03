Евросоюз запретил торговлю одноразовой пластиковой посудой

С 3 июля в странах Евросоюза вводится запрет на торговлю одноразовой пластиковой посудой. Речь идет об одноразовых ложках, вилках и ножах, тарелках, соломинках для питья, ватных палочках, а также изготовленных из пенопласта одноразовых контейнерах для еды и напитков, следует из директивы ЕС.
"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика!" - написал в своем Twitter-аккаунте еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.
Запрет на одноразовую пластиковую продукцию вводится по закону от 2019 года. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были удалить одноразовые пластиковые изделия с рынка.
Today is the day!— Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) July 3, 2021
Europe 🇪🇺 waves goodbye 👋🏼 to:
Single-use plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks & cotton buds
cups, food & beverage containers made of expanded polystyrene &
all products made of oxo-degradable plastic!https://t.co/f99kg4HwHt#EUGreenDeal pic.twitter.com/gQ8CYmNH9B