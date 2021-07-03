Евросоюз запретил торговлю одноразовой пластиковой посудой

С 3 июля в странах Евросоюза вводится запрет на торговлю одноразовой пластиковой посудой. Речь идет об одноразовых ложках, вилках и ножах, тарелках, соломинках для питья, ватных палочках, а также изготовленных из пенопласта одноразовых контейнерах для еды и напитков, следует из директивы ЕС.

"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика!" - написал в своем Twitter-аккаунте еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

Запрет на одноразовую пластиковую продукцию вводится по закону от 2019 года. А к 3 июля все страны Евросоюза обязаны были удалить одноразовые пластиковые изделия с рынка.