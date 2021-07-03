Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока"

Партия "Яблоко" пойдет на выборы во главе со своим председателем Николаем Рыбаковым, а один из ее основателей и нынешний председатель федерального полкомитета Григорий Явлинский впервые не будет баллотироваться в нижнюю палату.

"Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании", - сообщил в субботу официальный Telegram-канал "Яблока".

3 июля партия проводит закрытую часть съезда. Григорий Явлинский выступил с политическим докладом, в котором предложил выдвинуть от "Яблока" больше молодежи. "Лидеры региональных групп - исключительно молодые люди. Средний возраст меньше 40 лет. Мы хотим сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме - из молодых людей с хорошим образованием, которые хотят заниматься политикой", - сказал он.

Общефедеральная часть партийного списка будет состоять всего из одной фамилии - председателя партии Николая Рыбакова. В Москве предполагается разделить кандидатов на 15 территориальных групп, в Московской области - 11, в Санкт-Петербурге - на восемь. Полный список своих выдвиженцев съезд "Яблока" утвердит 4 июля.