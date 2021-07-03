Из-за непогоды в японской префектуре Канагава объявили эвакуацию

По меньшей мере 205 тысяч жителей префектуры Канагава получили рекомендацию покинуть свои дома. Особенно это касается населения города Хирацука, расположенного на побережье Тихого океана, сообщает телеканал NHK.
Решение принято властями из-за непогоды. Сильные дожди вызывают на территории оползни и приводят к выходу рек из берегов. По данным японского метеорологического управления, за последние двое суток в ряде районов Канагавы выпало до 600 миллиметров осадков, пишет ТАСС.
Из-за ливней остановились скоростные поезда на участке, который соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото. Эта ветка проходит по территории префектуры Канагава, в том числе по прибрежным районам.
Weather officials say a seasonal rain front is bringing downpours to wide areas of eastern and western Japan.— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 2, 2021
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