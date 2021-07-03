Как страны Европы намерены защищаться от штамма дельта

Страны по всей Европе изо всех сил пытаются ускорить вакцинацию от коронавируса и нейтрализовать распространение более заразного дельта-варианта, чтобы предотвратить повторное заполнение больничных палат пациентами, борющимися за свою жизнь. Такая срочность, отмечает Associated Press, вызвана приближающимся пиком летних каникул и отпусков в Европе, когда хорошая погода побуждает людей к появлению в большом количестве в местах отдыха, а правительства не хотят пресекать общественные собрания. Вместе с тем многие, особенно молодые люди, пренебрегают социальным дистанцированием, а некоторые страны и вовсе отменяют требование носить маски на открытом воздухе.

По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC), который отслеживает ситуацию в 30 странах Старого света, риск заражения дельта-вариантом составляет "от высокого до очень высокого" для частично или невакцинированных сообществ. "Очень важно продвигать внедрение вакцины очень быстрыми темпами", - предупредил ECDC. По оценкам экспертов, к концу августа на дельта-вариант будет приходиться 90 процентов случаев инфицирования в Европейском союзе. При этом пик заражений с большой долей вероятности придется на сентябрь, когда люди в массовом порядке начнут возвращаться в офисы из отпусков. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также обеспокоена стремительным распространением дельта-варианта в европейских странах. По словам Марии Ван Керхове, технического руководителя ВОЗ по COVID-19, этот вариант делает рост передачи "крайне быстрым".

Ежедневное количество новых случаев заболевания уже резко растет в некоторых странах. В Британии количество случаев дельта-варианта увеличилось в четыре раза менее чем за месяц, при этом количество подтвержденных случаев в пятницу выросло на 46 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Органы здравоохранения Португалии на этой неделе сообщили о "головокружительном" росте распространения дельта-варианта, на который приходилось только 4 процентов случаев в мае и уже почти 56 процентов в июне. В стране зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев заражения с февраля, а количество пациентов с COVID-19 в больницах впервые с начала апреля превысило 500 человек.

В некоторых странах Европы вирус распространяется намного быстрее среди молодых людей. В Испании национальный показатель уведомления о случаях заболевания за 14 дней на 100 тысяч человек вырос до 152 в пятницу. Но в возрастной группе 20-29 лет этот показатель увеличился до 449. Эти цифры вызвали тревогу по всему континенту, однако страны Европы не только не спешат вводить новые локдауны, но и снимают ограничительные меры. В той же Англии на прошлой неделе на лондонском стадионе Уэмбли на матч чемпионата Европы по футболу против Германии собрались около 40 тысяч болельщиков. В Португалии новые ограничения в виде комендантского часа для 45 муниципалитетов, включая Лиссабон, встречены населением без особого энтузиазма, особенно ограничение времени работы ресторанов по вечерам в выходные дни. Франция отменила последнюю из своих карантинных мер в среду, разрешив неограниченное количество людей в ресторанах, на свадьбах и большинстве культурных мероприятий, несмотря на быстро растущее число случаев дельта-варианта в Пятой республике.

В этой связи стремительное распространение новых штаммов коронавируса, включая индийский и южноафриканский, побудили власти ускорить программы вакцинации. ECDC сообщает, что в странах, которые он отслеживает, 61 процентов граждан старше 18 получили одну прививку, а 40 процентов уже полностью вакцинированы. Голландское правительство расширяет свою программу вакцинации на детей в возрасте от 12 до 17 лет, чтобы помочь предотвратить новый всплеск болезни. Греция, как ранее сообщалось, предлагает молодым людям ваучер в размере 150 евро, который можно потратить на определенные нужды. Власти Рима рассматривают возможность использования микроавтобусов для вакцинации людей на пляже. А Польша на прошлой неделе запустила лотерею, доступную только для полностью вакцинированных взрослых, с новыми автомобилями среди призов. Власти Португалии увеличили часы работы центров вакцинации, создали новые клиники для приема посетителей, призвали военнослужащих для помощи в проведении операций и сократили период между приемом двух доз вакцины с 12 недель до восьми недель.

Среди стимулов для вакцинирования власти некоторых стран задействуют бесплатные продукты, путевки и ваучеры на развлечения и даже в курортные отели, а также разыгрывают денежные призы или предметы обихода.

Кстати

Общенациональная заболеваемость новыми коронавирусными инфекциями в течение семи дней в Германии упала ниже показателя пяти случаев на 100 тысяч жителей, отмечает tagesschau.de. Как сообщил в субботу утром Институт Роберта Коха (RKI) со ссылкой на информацию органов здравоохранения, этот показатель упал до 4,9. Наивысшего уровня на сегодняшний день он достиг 22 декабря с 197,6 пункта. Общее количество случаев инфицирования, зарегистрированных в Германии с начала пандемии, составляет 3730353 человека, число смертей от коронавируса - 91023. Около 40 городов и районов в настоящее время сообщают о "нулевой заболеваемости". Значения выше 20 в настоящее время доступны только в четырех городах и районах, включая пятый по величине город Германии, Франкфурт-на-Майне.

Между тем

Горячие точки COVID-19 возникают по всей территории Соединенных Штатов, подпитываемые высокоинтенсивным дельта-вариантом и медленными темпами вакцинации, особенно в Калифорнии, Неваде, Миссури и Арканзасе. Американцы в этих штатах неохотно записываются в центры вакцинации, даже несмотря на стимулы. Так, власти Невады, где находится Лас-Вегас, ввели своего рода джек-пот: денежный приз в размере миллиона долларов будет разыгран среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Для борьбы с летними всплесками болезни Белый дом объявил, что направит "группы быстрого реагирования" для помощи в общенациональных усилиях по вакцинации. В настоящее время около тысячи округов в США имеют охват вакцинацией менее 30 процентов, и они сосредоточены в основном на Юго-Востоке и Среднем Западе, заявила директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.