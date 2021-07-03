Постановление губернатора Камчатского края от 3 июля 2021 года № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 198 "О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р о введении на территории Камчатского края режима повышенной готовности для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Установить, что до 31 июля 2021 года включительно на территории Камчатского края:

1) сохраняется комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) реализуется комплекс мероприятий, направленных на поэтапное снятие ограничительных мер на территории Камчатского края в отдельных сферах деятельности, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что организации и индивидуальные предприниматели, а также граждане несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

3. Министерству специальных программ Камчатского края обеспечить:

1) пополнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края для проведения мероприятий, связанных с предупреждением распространения на территории Камчатского края (COVID-19);

2) контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей.

4. Министерству здравоохранения Камчатского края:

1) обеспечить проведение за счет средств краевого бюджета экспресс-тестирования на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края";

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи заболевания (COVID-19), а также пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками медицинских организаций;

3) обеспечивать готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на COVID-19;

4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечивать изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие COVID-19, в соответствии с медицинскими показаниями;

5) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, в период действия режима повышенной готовности;

6) обеспечить готовность лабораторий государственной и негосударственной (при необходимости) системы здравоохранения к проведению лабораторного обследования населения на COVID-19;

7) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц:

а) вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

б) контактировавших с больным COVID-19, у которых появились клинические симптомы, сходные с COVID-19;

в) с диагнозом "внебольничная пневмония";

г) медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, - немедленно;

д) находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

8) ежедневно докладывать о ситуации с распространением в Камчатском крае (COVID-19) руководителю регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края.

5. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края и Министерству инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципального и городских округов в Камчатском крае обеспечить консультирование организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления деятельности в условиях ограничений, установленных настоящим постановлением.

6. При возобновлении деятельности предприятий торговли, общественного питания и предприятий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае" и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19) (бланк уведомления можно скачать по адресу: http://41.гоspotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniyа).

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

Должностным лицам, определенным постановлением Губернатора Камчатского края от 21.04.2020 № 58 "Об утверждении Перечня должностных лиц исполнительных органов государственной власти Камчатского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", обеспечить проведение рейдов на предмет соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, а также гражданами правил поведения, обязательных для исполнения в связи с введением на территории Камчатского края режима повышенной готовности, которые установлены настоящим постановлением.

В случае выявления нарушений, принимать меры в пределах полномочий.

8. Рекомендовать главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю обеспечить временное, на период действия режима повышенной готовности, пожарное и аварийно-спасательное обеспечение полетов в аэропортах "Оссора", "Палана" и "Мильково" силами подразделений ФПС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю без снижения уровня противопожарной защиты населенных пунктов.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов





Приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 3 июля 2021 года № 94





Комплекс ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ограничительные меры)





1. Общие ограничительные меры

1.1. Граждане обязаны соблюдать:

1) масочный режим при передвижении на общественном транспорте, такси, посещении автостанций, автовокзалов, аэропортов, морского порта, торговых объектов, аптек и аптечных пунктов, помещений органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения), предоставляющих государственные (муниципальные) и иные услуги, иных зданий и помещений различного назначения;

2) дистанцию от других граждан не менее 1,5 метров (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.2. Органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям обеспечивают соблюдение требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в том числе:

1) создают условия для соблюдения гражданами:

а) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

б) личной и общественной гигиены (обеспечить наличие мыла, кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток, предназначенных для гигиенической обработки и дезинфекции рук, бумажных и (или) электрополотенец);

2) обеспечивают установку устройств (приборов) по обеззараживанию воздуха рециркуляторного типа (Дезар или аналоги) в местах постоянного пребывания работников и посетителей.

1.3. Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, обязаны обеспечить соблюдение требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", постановлением главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения (COVID-19) в Камчатском крае", в том числе:

1) организовать входную дистанционную термометрию работников при входе в организацию (предприятие, территорию) и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

2) не допускать к работе лиц с температурой выше 37 С и лиц, контактировавших с больным COVID-19, при появлении у них симптомов, не исключающих COVID-19;

3) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 (далее - ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

1.4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендуется предоставлять работникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день постановки первой и второй доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края, рекомендуется перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников из числа граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему комплексу ограничительных мер, на дистанционный режим работы.





2. Ограничительные меры, устанавливающие особый порядок передвижения на территории Камчатского края

2.1. Граждане Российской Федерации, вернувшиеся в Российскую Федерацию, при прибытии на территорию Камчатского края, обязаны:

1) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ra/400705/1). До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

2.2. Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для исполнения трудовых (служебных) обязанностей, обязаны:

1) находиться в изоляции на объектах обсервационного типа не менее 14 календарных дней со дня прибытия;

2) самостоятельно нести расходы, возникающие в связи с их нахождением в изоляции;

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.

2.3. Иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края для целей, не связанных с исполнением трудовых (служебных) обязанностей, лица без гражданства, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) обязаны предъявить медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия на территорию Российской Федерации (на территорию Камчатского края).

2.4. С 15 июля 2021 года граждане Российской Федерации, иностранные граждане, прибывшие на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации в целях отдыха и туризма, обязаны иметь в наличии отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края.

2.5. Перевозка граждан воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае осуществляется:

1) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 72 часа до даты вылета в отдаленные районы Камчатского края.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, указанных в части 31 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П "Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края", осуществляется за счет средств краевого бюджета;

2) при отрицательном результате лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, проведенных ими добровольно и за счет собственных средств не ранее чем за 72 часа до даты вылета из отдаленных районов Камчатского края, на территориях которых введен режим чрезвычайной ситуации.

При этом лабораторные исследования (тестирование) на COVID-19 граждан, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территориях районов, указанных в настоящей части, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

2.6. При введении на территориях отдаленных районов Камчатского края режима чрезвычайной ситуации передвижение граждан наземным транспортом из указанных районов (в указанные районы) осуществляется при предъявлении ими отрицательного результата лабораторных исследований (тестирования) на COVID-19, полученного не ранее чем за 3 календарных до дня выезда с территории (въезда на территорию) соответствующего района.





3. Ограничительные меры для организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению

3.1. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запрещается:

1) работа персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски).

3.2. Приостановить на территории Камчатского края:

1) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00);

2) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, а также, иных развлекательных и досуговых заведений, в том числе, находящихся на территориях торгово-развлекательных и торговых центров;

3) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров занятости населения), за исключением помещений, позволяющих организовать предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг с учетом соблюдения принципа социального дистанцирования (одновременного нахождения граждан, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метров). При этом государственные (муниципальные) и иные услуги, предоставление которых возможно в электронной форме, предоставляются исключительно в электронной форме.

3.3. Установить запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.4. С 15 июля 2021 года запрещается прием и размещение граждан Российской Федерации, иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края из других субъектов Российской Федерации в целях отдыха и туризма в гостиницах и иных средствах размещения при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия на территорию Камчатского края.





4. Ограничительные меры для организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающих на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников

4.1. Руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные организации, привлекающим на сезонную (вахтовую), временную работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников, помимо соблюдения требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае":

1) осуществлять встречу прибывших в Камчатский край сезонных (вахтовых) работников в местах прибытия, их транспортирование к местам работы (пунктам временного размещения) с обеспечением изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия от других работников и населения Камчатского края с учетом положений, установленных частями 4.2 - 4.5 настоящего приложения;

2) в отношении работников из числа иностранных граждан, прибывших на территорию Камчатского края, руководствоваться положениями части 2.2 настоящего приложения;

3) принять меры к минимизации контактов прибывших сезонных (вахтовых) работников с населением Камчатского края;

4) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);

5) при появлении у работников первых респираторных симптомов обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

6) принять внутренний распорядительный акт об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения COVID-19;

7) ограничить выход работников за территорию организации в случае круглосуточного размещения сезонных (вахтовых) работников на территории соответствующей организации;

8) организовать перевозку работников от мест проживания (размещения) к месту работы и обратно, исключив использование работниками общественного транспорта.

4.2. Руководителям рыбохозяйственных и горнодобывающих организаций с 15 июля 2021 года обеспечить привлечение на сезонную (вахтовую) работу вакцинированных работников из других субъектов Российской Федерации и вакцинированных иностранных работников при наличии у них отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

При наличии противопоказаний к вакцинации обеспечить привлечение указанных работников при наличии медицинского заключения и отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края.

4.3. Руководителям рыбохозяйственных организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников, в том числе работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство рыбного хозяйства Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством рыбного хозяйства Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции;

5) обеспечить изоляцию работников, привлекаемых для работы в Тигильский, Олюторский, Карагинский, Пенжинский муниципальные районы в Камчатском крае и в Алеутский муниципальный округ в Камчатском крае, в пунктах временного размещения, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, до проведения тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM).

4.4. Руководителям горнодобывающих организаций, привлекающих на сезонную (вахтовую) работу работников из других субъектов Российской Федерации и иностранных работников:

1) определить ответственное должностное лицо для обеспечения взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

2) обеспечить представление информации в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края по форме и в сроки, определенные Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края;

3) обеспечить обязательное проведение тестирования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) всех привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу работников до момента их допуска к работе и при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM), в том числе полученных не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до даты прибытия на территорию Камчатского края, обеспечить допуск к осуществлению трудовой деятельности без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя;

4) при наличии у работников отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2, положительного результата на наличие IgM, отсутствии IgG и медицинских показаний для госпитализации обеспечить изоляцию работников на срок 14 календарных дней, при наличии медицинских показаний - обеспечить госпитализацию работников. Повторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и методом ИФА (на наличие IgG и IgM) провести не ранее, чем на 8 календарный день со дня изоляции и при получении отрицательных результатов исследования на РНК SARS-CoV-2 и наличии IgG допустить работников к осуществлению трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней со дня изоляции.

4.5. Руководителям рыбодобывающих организаций (судовладельцам) при смене экипажа судна обеспечить допуск на судно членов экипажа при наличии у них отрицательных результатов исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата на наличие IgG в защитных титрах (независимо от наличия IgM) без соблюдения изоляции на срок 14 календарных дней на основании медицинского заключения и распорядительного акта работодателя.

4.6. Рекомендовать руководителям организаций, указанным в части 4.1 настоящего приложения:

1) рассмотреть возможность привлечения работников, проживающих на территории Камчатского края;

2) обеспечить наличие в организации медицинского работника:

а) при численности работающих до 50 человек - фельдшера;

б) при численности работающих 50 человек и более - врача.





5. Ограничительные меры, касающиеся проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан на территории Камчатского края, а также нахождения в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей)

5.1. Приостановить проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан на территории Камчатского края (за исключением мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием граждан в количестве не более 100 человек, публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", мероприятий, проводимых в организациях культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае, спортивных мероприятий, проводимых в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых в закрытых помещениях, а также мероприятий, проводимых образовательными организациями в Камчатском крае в закрытых помещениях, с учетом требований, установленных приложением 2 к настоящему постановлению).

5.2. Родителям (законным представителям) ограничить нахождение в общественных местах лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей), за исключением случаев следования в образовательные организации в Камчатском крае, осуществляющие реализацию программ общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и дополнительного образования, в которых обучаются лица, не достигшие возраста 18 лет, а также в спортивные организации, осуществляющие реализацию программ спортивной подготовки.





6. Ограничительные меры для отдельных организаций в Камчатском крае

6.1. Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, имеющие подведомственные организации с круглосуточным пребыванием граждан, обязаны обеспечить издание правовых актов, предусматривающих возобновление (приостановление) деятельности указанных организаций в период действия режима повышенной готовности, с уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю.

6.2. Организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края:

1) обеспечивают проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в регламентированные сроки проведения влажной уборки мест общего пользования, а также ежедневное протирание поручней, перил, дверных и оконных ручек, выключателей, панелей домофонов и лифтов, почтовых ящиков, подоконников в местах общего пользования многоквартирных домов с использованием дезинфицирующих средств;

2) обеспечивают еженедельное проведение дезинфекции мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

6.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае рекомендуется обеспечить организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края, дезинфицирующими средствами.

6.4. Руководителям религиозных организаций ввести ограничения на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных организаций, и (или) используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания.





Приложение к комплексу ограничительных мер по предотвращению угрозы распространения на территории Камчатского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)





Перечень заболеваний, при наличии которых рекомендуется соблюдать режим самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней -10 (МКБ-10) по диагнозу 10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам№ 18.0,№ 18.3 -N 18.5.

6. Новообразования из числа2:

- злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

Примечания:

1. При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2. Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение 2 к постановлению Губернатора Камчатского края от 3 июля 2021 года № 94





Комплекс мероприятий, направленных на поэтапное снятие ограничительных мер на территории Камчатского края в отдельных сферах деятельности





1. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

1.1. Салоны красоты и парикмахерские салоны, прачечные, химчистки, швейные ателье, мастерские по ремонту одежды и обуви вправе осуществлять деятельность при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 по организации работы салонов красоты, парикмахерских, прачечных, химчисток, ателье. При этом организация обслуживания клиентов должна осуществляться в отдельном кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объектов.





2. Общественное питание

2.1. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, вправе осуществлять деятельность при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров, обеспечения рассадки посетителей по числу посадочных мест, уменьшенных вдвое, обязательной обработки всех поверхностей дезинфицирующими средствами, а также при соблюдении иных требований, установленных "МР 3.1/2.3.6.0190-20 Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020). При этом, не допускается функционирование на указанных предприятиях караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных аналогичных мероприятий.

2.2. Фуд-корты вправе осуществлять деятельность в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками с учетом соблюдения регламента по безопасности в зоне фуд-корта в торговых центрах, установленного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 20.11.2020 № 89468/15.





3. Торговля

3.1. Торгово-развлекательные и торговые центры вправе осуществлять деятельность, за исключением предприятий, указанных в пункте 2 части 3.2 приложения 1 к настоящему постановлению, при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020). При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольственные товары, необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

3.2. Объекты розничной торговли и розничные рынки вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.3.5.0191-20 Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические рекомендации" (утв. главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020). При этом организацию обслуживания посетителей в торговых объектах необходимо осуществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек; свыше 400 кв.м - не более 60 человек, свыше 600 кв.м - не более 75 человек, свыше 800 кв.м - не более 90 человек при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).





4. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

4.1. Фитнес-клубы вправе осуществлять деятельность при условии:

1) соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020);

2) обеспечения организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек, с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров) с площадью залов для занятия спортом - 4 кв.м на 1 посетителя и загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

4.2. Бани и сауны вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020).

4.3. Массажные салоны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

4.4. Аквапарки, а также бассейны, расположенные на территориях организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в том числе деятельность санаторно-курортных организаций, вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения требований, установленных "МР 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.07.2020), "МР 3.1/2.1.0181-20. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.05.2020), "МР 3.1/2.1.0193-20. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020).

4.5. Физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия проводятся с участием зрителей (посетителей):

1) на открытом воздухе и на объектах спорта открытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, в количестве не более 100 человек;

2) в спортивных сооружениях закрытого типа, в том числе, расположенных на территории образовательных организаций, - с загрузкой не более 70% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения и заполняемостью трибун на 50% от проектной мощности сооружения;

4.6. Очные открытые публичные мероприятия в сфере молодежной политики проводятся с участием посетителей:

1) на открытом воздухе в количестве не более 100 человек;

2) в закрытых помещениях - с обеспечением одновременного присутствия

лиц в количестве не более 50% наполняемости помещения и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.





5. Культура, организация досуга и развлечений

5.1. Организации культуры государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в Камчатском крае вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, при проведении мероприятий учитывать необходимость соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

5.2. МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А. вправе осуществлять деятельность при условии:

1) обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в смотровых зонах, при входе в зоопарк, в том числе путем нанесения соответствующей разметки;

2) обеспечения маршрутизации, исключающей встречные потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание зоопарка, так и смотровые зоны, а также установки в помещениях соответствующих указателей;

3) ограничения контактов между сотрудниками разных секций и функциональных групп (заведующие секций, рабочие по уходу за животными, кассиры, технический персонал), не связанных общими задачами и производственными процессами.

5.3. Кинотеатры (кинозалы) вправе осуществлять деятельность с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости, а также необходимости соблюдения посетителями дистанцирования в шахматном (равноудаленном друг от друга) порядке в границах зала с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

5.4. Парки культуры и отдыха "Электрон" и "Сказка" (аттракционы, находящиеся на их территориях) вправе осуществлять деятельность при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

5.5. Детские игровые комнаты и детские развлекательные центры вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.





6. Образование

6.1. В образовательных организациях в Камчатском крае (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организаций, реализующие дополнительные образовательные программы):

1) образовательный процесс осуществляется в штатном режиме при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, при необходимости с применением дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

2) олимпиады для обучающихся проводятся в классах (кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате.

6.2. В июле 2021 года торжественная часть выпускных вечеров для студентов выпускных групп в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае проводится в профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае с соблюдением изолированности и социального дистанцирования сотрудников образовательной организации, а также студентов и родителей отдельно взятой выпускной группы от других студентов аналогичных групп образовательной организации, а также с соблюдением при проведении таких мероприятий иных санитарно-эпидемиологических требований.







