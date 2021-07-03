Книга или гаджет? С чем ваш ребенок проведет это лето

Мир поглотили гаджеты, дети не читают, в отчаянии заламывают руки родители и учителя. Но начинаешь разбираться, и оказывается, что современные школьники действительно не жалуют произведения из школьной программы, но с радостью обмениваются друг с другом впечатлениями от новых прочитанных произведений и пересылают друг другу ссылки на электронные книги.

А сколько времени они проводят в соцсетях, обмениваясь сообщениями. Разве это не чтение? Активные пользователи гаджетов, они всегда в потоке информации и знают, где и что искать. Что, кстати, не всегда легко удается старшему поколению. И вот уже отцы и дети схлестнулись на границе виртуального и реального миров, а крайними оказались книги.

Ради чтения (в смысле взять в руки правильную книгу и читать-читать-читать) родители начинают торговаться, шантажировать и угрожать. А дети лишь посмеиваются и, воткнув в уши наушники, устремляют взгляд в экран. Как получилось, что чтение стало наказанием? Почему родители, которые сами проводят в интернете в среднем в 1,5 раза больше времени, чем подростки, и в два раза больше, чем младшие школьники, упорно противопоставляют гаджеты и книги? Как найти баланс и превратить смартфон в помощника, а не во врага? Об этом наш разговор с руководителем редакции "Детство" в издательстве МИФ Полиной Властовской.

О вреде гаджетов для детей не говорит только ленивый, но при этом взрослые сами постоянно отдают их в детские руки. Дошли до того, что на луну уже смотрим не в окно, а в экран.

Полина Властовская: Ничего плохого в гаджетах нет. Но все хорошо в меру. Любой родитель, используя нехитрые программы, может дозировать время, проведенное ребенком перед экраном, и проследить, чем он там будет заниматься. Но чаще бывает, что родители сами толкают детей в объятия гаджетов. Плачешь - вот тебе планшет, не хочешь есть - вот тебе мультики… А потом вдруг спохватываются: Ах, мой ребенок постоянно сидит в телефоне! Хоть бы книгу в руки взял…

Кстати, почему все противопоставляют именно гаджеты и книги, а не смартфон и игру в футбол или прятки, например?

Полина Властовская: Сама задаюсь этим вопросом. На протяжении многих лет, что работаю в издательском бизнесе, на всех книжных ярмарках обязательно проходят дискуссии на эту тему. Для нашего поколения, поколения наших родителей книга была главным источником информации, способом интеллектуального досуга. И нам сложно принять, что гаджет - это и книги, и познавательные видео, и интересные статьи, и фильмы с мультфильмами, а еще онлайн-музеи и театры, интереснейшие детские подкасты, площадки для общения со сверстниками. Это же безграничные возможности для развития.

Но родители по старинке ворчат: "Вот я в детстве книги читал, а ты зависаешь в телефоне". И не понимают, что своими руками обесценивают книгу в глазах ребенка. Недавно была на презентации одной очень хорошей книги. В зале сидели подростки лет 10-13, которые увлеченно следили за происходящим, пока один из писателей не произнес эту мантру про книги и гаджеты. Ребята стали хихикать и переглядываться… И мы их потеряли, они выключились и перестали слушать выступающих. Очень грустное зрелище и повод задуматься. Кстати, есть еще одна набившая всем оскомину страшная фраза - как заставить ребенка полюбить чтение. Как можно заставить любить?

Что же делать?

Полина Властовская: Для начала честно ответить себе на вопрос, а зачем мой ребенок должен читать? Например, если вас беспокоит, что от экрана сильно портятся глаза, предложите ему альтернативу - запишитена кружки, приглашайте в гости его друзей, ходите с ним в музеи.

Часто слышу: "Мой ребенок смотрит одни глупости в интернете". Так найдите вместе с ним полезные ресурсы, которые ему самому захочется смотреть. Для многих книга остается признаком некой интеллектуальной элитарности. Так начните с себя - покажите, как здорово быть читающим, какие преимущества это дает. Предложите ребенку несколько книг и честно скажите, что вам будет приятно, если он их прочитает. Только потом не забудьте вместе с ним посмотреть его любимого блогера. Покажите, что уважаете своего ребенка и разделяет его увлечения.

Многие исследователи говорят, что современные дети читают не меньше родителей, просто читают другое и по-другому. Им комфортнее воспринимать информацию с экрана и слушать аудиокниги. Может дело не только в книгах, а в том, что мы вкладываем в слово "читать"?

Полина Властовская: Все так. И это тоже стоит учитывать, прежде чем обрушиваться на ребенка с критикой. И еще важный момент - взрослым стоит усмирить критика внутри себя и переосмыслить критерии хорошей Книги (именно так, с большой буквы).

Чем плохи книги по геймингу? А комиксы? Многие до сих пор отказываются считать графические романы серьезной литературой. Также скептически родители относятся к книгам по популярным мультфильмам. Если ребенок просит книгу по "Холодному сердцу" и обещает ее прочитать, может не стоит отказывать. И так проложить мостик к чтению.

Современные дети - это поколение визуалов, которые легко воспринимают информацию через картинки, схемы и видео, но с трудом вникают в смысл прочитанного. Не всегда даже старшеклассники могут пересказать прочитанный текст. Как издатели ищут общий язык с этим новым читателем?

Полина Властовская: Мы тщательно отбираем книги в свой издательский портфель, особенно если это книги для дошкольников и младших школьников. А вообще есть особой жанр, так называемые silentbook - книги без слов. Во всем мире книжки-картинки невероятно популярны, а у нас родители часто недоумевают, за что я буду платить деньги, если в книге всего две строчки текста. Но для ребенка общение с книгой начинается именно с иллюстрации. Это то, что привлекает внимание, что хочется разглядывать, а уже потом переходить к тексту. Тем более сейчас такое разнообразие книжек-картинок на любой возраст и вкус, начиная от классических изображений и кончая немыслимыми арт-экспериментами.

Может дело в том, что книжка-картинка - это всегда взаимодействие родителя и ребенка? Нужно найти время, чтобы сесть и начать вместе с ним разглядывать картинки, сочинять свои истории.

Полина Властовская: И поэтому проще дать в руки планшет с мультиками - те же картинки, а родитель свободен. Может кого-то сейчас удивлю, но с детьми еще очень полезно читать вслух. Чем дольше вы будете это делать, тем лучше. У нас с моей восьмилетней дочерью есть ритуал - каждый вечер мы читаем друг другу книги. Для меня, как для мамы книга - это безопасное и понятное пространство для общения с ребенком.

Летнее чтение - вот, где происходят самые лютые баталии за каждую прочитанную страницу. Есть как минимум два списка "Надо" и "Хочу", причем во втором часто соседствуют, книги, которые выбрали родители и те, которые выбирает сам ребенок. Какие книги посоветуете включить в список, чтобы чтение было в удовольствие?

Полина Властовская: Как вы относитесь к жукам? Наверняка, поморщились. А детям это безумно интересно. И настоящим хитом стала книга "Без ума от жуков" - красочнаяи нескучная энциклопедия о мире насекомых. 5-8-летние дети - известные почемучки, которые часто своими вопросами ставят родителей в тупик и заставляют их гуглить правильный ответ. Так вот, чтобы не давать повода лишний раз противопоставлять гаджеты и книги, мы выпустили книгу "100 вопросов от Чевостика". Почему жжется крапива? Откуда на теле появляются мурашки? Что будет, если выйти в космос без скафандра? Поверьте, очень увлекательное чтение, проверили на своих детях.

Для ребят постарше - "Как взрослеют девочки" и "Как взрослеют мальчики". Родители могут спокойно дать эти книги детям и не беспокоится, что они узнают здесь что-то лишнее. Младшим школьникам понравятся "Три героя Матильды" о приключениях мягких игрушек и запутанная детективная история "Мадам Бадубеда". Подросткам я бы порекомендовала графический роман "Легенда о волках" по одноименному популярному мультфильму и книгу "Тайна страны невозможностей". Здесь и приключения, и головоломки, и добрый юмор, и легкое сумасшествие в духе "Алисы в стране Чудес", и немного подросткового бунта. Знаю, что такие книги любят не только подростки, но и взрослые.

Кстати

91% детей имеют личный смартфон.

35% школьников пользуются смартфоном от 2 до 5 часов в день.

74% подростков всю важную и интересную информацию узнают в интеренете.

72% младших школьников предпочитают бумажные книги.

31% подростков читают каждый день.