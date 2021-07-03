Лукашенко посетил Большой театр в День независимости

Одну из лучших мировых сценических площадок - академический Большой театр оперы и балета Беларуси - посетил в субботу Александр Лукашенко, где состоялся праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости, передает БЕЛТА.

Судя по театральной программе, которой располагают журналисты, по случаю государственного торжества со сцены прославленного театра прозвучали фрагменты знаковых для культурного наследия страны классических музыкальных произведений: опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда". Ведущие солисты исполняли хореографические номера известных балетных постановок, в том числе "Спартак", "Лебединое озеро", "Щелкунчик".

Но своеобразной увертюрой для главы государства, перед тем как пройти в зрительный зал, стал его заинтересованный диалог с руководством Большого театра о его перспективах развития и материально-техническом состоянии здания. В частности, Лукашенко поинтересовался качеством масштабной реконструкции, которая завершилась в театре более десяти лет назад. "Я помню, тогда же это был космос", - отметил он.

И сейчас здание театра, подтвердил президенту генеральный директор Большого театра Вячеслав Гарбузов, находится в отличном состоянии. А по свидетельствам зарубежных гостей, пояснил он, "театр в Минске считается одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по звуку, и по качеству самой площадки. Да и интерьеры выше всяких похвал". Поэтому все зрители "всегда выходят под большим впечатлением", - констатировал руководитель БТ.

Правда, добавил он, в настоящее время требуются плановые текущие работы для поддержания хорошего состояния сцены, репетиционных и других помещений.

Затронул белорусский руководитель и вопрос бюджетного финансирования, предупредив, что схема выделения средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, а государство будет выделять из бюджета вторую половину. "Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим", - обратил внимание Лукашенко.