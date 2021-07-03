Максим Шевченко возглавил список РПСС на выборах в Госдуму

Лидер партии Российская партия свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко возглавил ее список на выборах в Госдуму. Всего в общефедеральной части списка 11 кандидатов, всех их представили на съезде партии, который прошел в субботу.

Помимо Максима Шевченко, в общефедеральную часть вошли: предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ, член СПЧ Иван Засурский, профессор-историк Дамир Исхаков, общественный деятель из Якутии Иван Шамаев, правозащитник Олег Мельников, экс-депутат Госдумы, общественный деятель Максим Шингаркин.

"Сегодня мы утвердили списки участников во всей стране и программу", - сообщил Максим Шевченко. Он добавил, что программа и списки будут опубликованы на новом партийном сайте, который вскоре начнет свою работу. По словам лидера РПСС, в федеральный список вошли люди, которые "представляют разные взгляды и разные подходы". "На мой взгляд, это очень сильный список, наверное, самый сильный федеральный список из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании. Более того, это самый свежий список по идеям, по лицам, по людям, по готовности команды бороться за идеалы свободы и справедливости", - заявил Максим Шевченко. Он добавил, что в ходе избирательной кампании РПСС будет оказывать поддержку единомышленникам из других партий на левом фланге - КПРФ и "Справедливой России - За правду".

Напомним, РПСС имеет право выдвигать кандидатов на выборах в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена одним депутатом в Законодательном собрании Владимирской области - мандат принадлежит ее лидеру Максиму Шевченко.