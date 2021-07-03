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03.07.2021 17:14
Рубрика: Власть

МИД РФ озабочен масштабом японо-американских учений

Текст: Александр Саможнев
Москва обращает внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб военных учений "Восточный щит", которые проходят с 24 июня по 11 июля. Россия рассматривает эпизоды маневров на острове Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ РФ, сквозь призму обеспечения безопасности дальневосточных рубежей, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По оценкам дипломата, к этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед - Российская Федерация. Токио конкретными действиями указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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По всей вероятности, выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче - обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном.

При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области, подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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