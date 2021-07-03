МИД РФ озабочен масштабом японо-американских учений

По оценкам дипломата, к этому подталкивают и сами японские представители, в частности, министр обороны Нобуо Киси, который в ходе инспекционной поездки на Хоккайдо 29 июня публично указал на "критическую значимость" для Японии северного направления. На нем у островного государства, как известно, только один сосед - Российская Федерация. Токио конкретными действиями указывает, на что в реальности нацелены его усилия в военной области.

По всей вероятности, выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче - обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном.

При этом Токио по-прежнему уходит от конструктивного диалога с Россией по обоснованным озабоченностям в сфере безопасности и от обсуждения путей формирования мер доверия в этой области, подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.