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03.07.2021 03:30
Рубрика: В мире

Министру обороны Украины подарили туфли после скандала с курсантками

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

Громкий скандал разгорелся на Украине после публикации в Facebook фотографий с подготовки к параду по случаю Дня независимости. На кадрах - курсантки в одинаковых футболках, камуфляжных штанах и в обуви на высоком каблуке. Все бы ничего, да только в таком виде девушки маршируют.

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"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Это унижение!", - заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко. Она подарила министру обороны Андрею Тарану туфли и предложила походить в них. Также от главы военного ведомства потребовали объяснений и извинений.

Коллеги Геращенко назвали шествие на шестисантиметровых каблуках "превращением женщин в карнавальных кукол" в угоду НАТО. "Это лютый треш", - прокомментировала все происходящее вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк. Ее слова приводит РИА Новости.

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