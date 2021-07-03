Moet Hennessy перестанет поставлять шампанское в Россию

Один из крупнейших производителей премиальных алкогольных напитков приостановил поставки шампанского в Россию.

Компания Moet Hennessy направила партнерам письмо, в котором говорится, что из-за внесенных в российский закон поправок все ввозимые в РФ шампанские вина должны называться "игристое вино". И производители должны переименовать свою продукцию, что, в свою очередь, потребует повторной сертификации и маркировки. Производители не готовы пойти на такой шаг, пишет РБК, в распоряжении которого оказалось письмо Moet Hennessy. Подлинность документа подтвердили изданию три источника на российском рынке.

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя рассказали, что Россия импортирует около 50 миллионов литров импортных игристых и шампанских вин в год. И на долю Moet Hennessy приходится меньше двух процентов.