Мужчины быстрее находят новую работу, чем женщины

Мужчины чаще теряют работу, но быстрее находят новую, следует из данных Росстата. Так, согласно сведениям, представленным в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), в январе 2021 года уровень женской безработицы составлял всего 3%, в апреле - 2,9%, а мужская безработица была 4,4% в январе и 3,7% в апреле.

При этом статус долгосрочных безработных, то есть - свыше 3 месяцев, в апреле 2021 года был у 436 тысяч женщин и 417 тысяч мужчин, а вот меньше трех месяцев работу искали 1,5 млн мужчин и 1,4 млн женщин.

В целом по России в 1 квартале 2021 года лишь 2,97% граждан не могли найти работу в течении 12 месяцев и более, тогда как за аналогичный период прошлого года таких долгосрочных безработных было в 2 раза больше.