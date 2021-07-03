На Украине мужчина умер после вакцинации препаратом Pfizer

На Украине через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. "Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой в 13:45. Через 3 часа и 15 минут пациент пожаловался на тошноту", - рассказали в министерстве здравоохранения.

Там отметили, что когда привитый потерял сознание, была сразу вызвана скорая помощь. Но реанимационные мероприятия не помогли. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины, пишет РИА Новости.

Отмечается, что еще у пяти человек проблем со здоровьем не было. "Всем им ввели тот же препарат, что и мужчине, из одного флакона", - подчеркнули в минздраве.