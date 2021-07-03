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03.07.2021 06:18
Рубрика: Общество

Названы полезные продукты, которые легко заменят кофе

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, чем можно заменить кофе, если есть цель взбодриться. По ее словам, бодрящим действием обладает любой цитрусовый сок. Также такое свойство имеют черешня, вишня, клубника, черника, черная смородина, отметила диетолог в беседе с радио Sputnik.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Диетолог назвала подходящее время для кофе

Любителям яблок и груш стоит иметь в виду, что, например, кислые яблоки могут взбодрить, а сладкие - нейтральны. В то время как груши и сливы дают легкий успокаивающий эффект.

Кроме того, есть нюансы в употреблении овощей. В сыром виде многие бодрят, а после термической обработки - успокаивают.

"Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать - успокаивающее. То же самое и со свеклой", - отметила врач.

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