Пентагон назвал срок вывода американских войск из Афганистана

Американские войска будут выведены из Афганистана к концу августа, намного раньше срока, установленного президентом Джо Байденом. В апреле Байден заявил, что вывод военных будет завершен 11 сентября 2021 года - к 20-й годовщине нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон.

Информагентство AP сообщило со ссылкой на официальные лица, что сокращение численности вооруженных сил в Афганистане уже в основном завершено, а некоторые логистические вопросы предстоит решить в ближайшие несколько недель.

В четверг американские войска покинули аэродром Баграм, являвшийся центром операций США. Контроль над авиабазой был передан афганским национальным силам безопасности и обороны, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.

Хотя подавляющее большинство американских войск покидает страну, до 1000 военнослужащих останутся для охраны посольства США в столице, Кабуле, сообщает CNN. Вывод войск США происходит на фоне возрождения "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России), который, по сообщениям, с мая взял под контроль над десятками новых районов. В этой связи командующий силами специальных операций в Афганистане генерал Остин Миллер заявил, что ситуация в стране может ухудшиться еще больше. "Гражданская война - это, безусловно, путь, который можно представить, если ситуация будет продолжаться по той траектории, по которой она идет сейчас, и это должно вызывать беспокойство во всем мире", - цитирует AP Миллера.

Поспешный вывод войск НАТО из Афганистана угрожает союзникам России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, неоправданным затягиванием переговоров афганского руководства с талибами пользуются радикальные экстремисты, которые уже представляют опасность для стран Средней Азии.