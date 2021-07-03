Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь

Законопроект о введении налога на роскошь отклонили в правительстве, пишет ТАСС со ссылкой на заключение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Отмечается, что принятие документа может привести к двойному налогообложению.

"Имущество, которое указано в законопроекте, уже является объектом налогообложения другими налогами, которые предусматривают повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости", - говорится в проекте отзыва. Например, с 1 января 2014 года повышающие коэффициенты применяются при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей дороже трех миллионов рублей.

Законопроект о налоге на роскошь подготовлен депутатами фракции "Справедливая Россия". В нем предлагается с 2022 года повысить налог для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 миллионов рублей, автомобилей - от 8 миллионов рублей, самолетов, вертолетов, яхт, катеров - от 15 миллионов рублей. Налоговые ставки варьируются и зависят от стоимости объекта. На недвижимость они составляют от 0,3% до 3%, автомобили - от 1% до 5%, для яхт и самолетов - от 3% до 7%.

Ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов говорил, что за счет налога на роскошь "каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей", которые необходимо направить на развитие программ по борьбе с бедностью.

Между тем с 1 января 2021 года в России уже действует "налог для богатых", то есть увеличенный до 15 процентов НДФЛ, который платят граждане с доходом выше 5 миллионов рублей в год. За счет него формируется бюджет фонда "Круг добра", который создан для помощи тяжелобольным детям.