"Лебединое озеро" открыло "Летние балетные сезоны" в РАМТе

В летнее межсезонье в самом центре столицы, в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), открываются "Летние балетные сезоны". В программе 20 по счету уникального марафона запланировано 11 классических балетов, которые исполнят три танцевальные труппы из Москвы в сопровождении живого оркестра.

К сожалению, в последний момент из-за эпидемиологической ситуации от участия в фестивале отказался Марийский государственный театр оперы и балета. Но праздник балета все же состоится. Зрителей ждут 53 насыщенных дня и более 60 спектаклей.

На сцену юбилейных Сезонов выйдут хореографические коллективы, основу репертуара которых составляет балетная классика - Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой, Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Новый классический балет под руководством Михаила Михайлова.

Марафон классического балета по традиции открывает и закрывает "Лебединое озеро" П. Чайковского. Более того, в программе заявлены сразу три постановки, так что у зрителей будет уникальная возможность сравнить разные редакции и хореографические версии.

В программе также "Спящая красавица" и "Щелкунчик" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана и "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" С. Прокофьева, "Эсмеральда" Ц. Пуни и "Чиполлино" К. Хачатуряна. Классические постановки легендарных хореографов Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Александра Горского - настоящее украшение летней культурной жизни города.

В этом году не забыли и о самых юных балетоманов - специально для них организовали дневные показы добрых сказок о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино" - 10 июля, "Щелкунчик" - 17, 24 и 31 июля, 8, 14 и 21 августа, "Золушка" - 18 и 25 июля, 1, 7 и 15 августа. Начало спектаклей в 12:00.