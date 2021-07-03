"Лебединое озеро" открыло "Летние балетные сезоны" в РАМТе

Новости

Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока" 14:58
Мужчины быстрее находят новую работу, чем женщины 14:41
Эксперт посоветовал заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов 14:36
Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер" 14:32
Денис Проценко призвал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы 14:16
Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко 14:16
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора 14:16
У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких 14:04
В Астрахани спасатели ищут пропавших внуков утонувшей женщины 13:57
Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море 13:55
В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать не менее 500 человек 13:22
Погибшего в Горячем Ключе спасателя представят к награде посмертно 13:20
Под Тамбовом задержали троих человек, напавших на экоактивиста 13:16
Беларусь увеличила количество пограничных нарядов на границе с Украиной 13:14
В Башкирии в аварии с автобусом пострадали трое детей 12:51
В Горячем Ключе при тушении пожара в многоэтажке погиб спасатель 12:43
Космонавт Олег Новицкий с борта МКС поздравил белорусов с Днем независимости 12:40
В Бурятии из-за COVID-19 закрыли федеральные торговые сети 12:37
В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи 12:34
Лукашенко в День Независимости возложил венок к "Кургану Славы" 12:11
В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 13:42
Рубрика: Культура

"Лебединое озеро" открыло "Летние балетные сезоны" в РАМТе

Текст: Наталья Лебедева
В летнее межсезонье в самом центре столицы, в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), открываются "Летние балетные сезоны". В программе 20 по счету уникального марафона запланировано 11 классических балетов, которые исполнят три танцевальные труппы из Москвы в сопровождении живого оркестра.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

К сожалению, в последний момент из-за эпидемиологической ситуации от участия в фестивале отказался Марийский государственный театр оперы и балета. Но праздник балета все же состоится. Зрителей ждут 53 насыщенных дня и более 60 спектаклей.

Фото: Предоставлено PR&PROMO
Анна Нетребко отметит юбилей в Кремлевском Дворце

На сцену юбилейных Сезонов выйдут хореографические коллективы, основу репертуара которых составляет балетная классика - Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой, Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Новый классический балет под руководством Михаила Михайлова.

Марафон классического балета по традиции открывает и закрывает "Лебединое озеро" П. Чайковского. Более того, в программе заявлены сразу три постановки, так что у зрителей будет уникальная возможность сравнить разные редакции и хореографические версии.

В программе также "Спящая красавица" и "Щелкунчик" П. Чайковского, "Жизель" А. Адана и "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева, "Дон Кихот" и "Баядерка" Л. Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" С. Прокофьева, "Эсмеральда" Ц. Пуни и "Чиполлино" К. Хачатуряна. Классические постановки легендарных хореографов Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Александра Горского - настоящее украшение летней культурной жизни города.

В этом году не забыли и о самых юных балетоманов - специально для них организовали дневные показы добрых сказок о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино" - 10 июля, "Щелкунчик" - 17, 24 и 31 июля, 8, 14 и 21 августа, "Золушка" - 18 и 25 июля, 1, 7 и 15 августа. Начало спектаклей в 12:00.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море
Путин: Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи
Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
Мишустин дополнил список товаров, запрещенных для ввоза из Украины
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"