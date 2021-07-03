Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

В Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве прошла презентация первых инициатив Школы проектных технологий. На защите проектов присутствовали депутаты Госдумы, Московской городской думы, представители органов исполнительной власти Москвы.

Все представленные проекты направлены на улучшение качества жизни москвичей и соответствуют основным направлениям развития столицы.

"Проектные технологии - это путь от идеи до презентации проекта столичным депутатам всех уровней и реализации этих идей на практике. Это не просто очередной тренинг, а реальная возможность воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Уже по первым 12 проектам понятно, что идеи довольно креативные, если даже 3-4 из них удастся воплотить в жизнь, это уже заметят все москвичи. У Школы проектных технологий есть все возможности и ресурсы для развития проектов. Но для того, чтобы рассчитывать на эту поддержку, необходимо качественно проработать каждую идею, создать из сырого замысла четкий пошаговый план, точно рассчитанный по срокам и этапам. В этом и состоит самый главная задача Школы", - рассказал Толстой.

В частности, среди проектов Школы такие предложения, как установка "зеркал безопасности" в подземных переходах, чтобы обезопасить пешеходов от столкновения с велосипедистами и самокатами; преобразование карты "Москвенок" в браслет с функцией оповещения родителей о входе и выходе ребенка из школы, бесконтактной оплаты школьных обедов и оповещением в случае пожара в школе или другой внештатной ситуации; меры для привлечения в строительную сферу российской рабочей силы и т.д.

"Напомню, что в Программе мэра Москвы Сергея Собянина есть целый раздел, посвященный безопасности и технологиям защиты людей. Речь не только про дальнейшее расширение сети видеонаблюдения, но и о развитии комплексной информационной системы управления оперативных служб. И представленные сегодня проекты прекрасно встраиваются в общую канву дальнейшего развития столицы", - заключил Толстой.

Школа проектных технологий открылась в Штабе общественной поддержки на Покровке по инициативе главы Московского регионального отделения партии "Единая Россия" Петра Толстого 28 июня. Любой желающий может прийти в Школу со своей идеей, а опытные тренеры помогут оформить ее в готовый проект. По завершению обучения все участники получат возможность презентовать свой проект столичным депутатам всех уровней, представителям исполнительной власти Москвы для дальнейшей реализации инициативы. Основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии "Единой России".