Светлана Разворотнева на Мосурбанфоруме предложила способ снизить плату за коммуналку

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева напомнила о необходимости сделать капитальные ремонты домов в столице более энергоэффективными. Это приведет не только к улучшению качества жизни горожан и снижению платы за услуги ЖКХ, но и поможет выполнить обязательства РФ по снижению потребления энергоресурсов. Об этом она заявила во время панельной дискуссии "Капитальный ремонт как стиль жизни. Секреты молодости городов", которая прошла в рамках Московского Урбанистического Форума 2021 "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации".

Разворотнева рассказала, что при проведении комплексных капремонтов необходимо делать упор на улучшение техсостояния многоквартирных домов. Она напомнила, что в России 70% зданий построены до 1990 года и имеют очень низкий класс энергоэффективности.

- Такие виды работ как установка приборов погодного регулирования и иные меры, улучшающие энергоэффективность зданий, установка систем считывания показаний приборов учетов, повышающая прозрачность расчетов с поставщиками ресурсов - это то, что нужно включать в московские капремонты. Эти меры приведут к улучшению качества жизни и уменьшению сумм в платежках граждан, а также помогут выполнить международные обязательства России по снижению потребления энергоресурсов. Все-таки 23% потребления энергоресурсов приходится на долю потребления жилых зданий, - сказала она.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Артур Кескинов поддержал мнение Разворотневой.

- У нас есть здания, которые являются гордостью не только Москвы, но и страны, например, наши высотки. Главная задача в рамках капремонта, сохранить это жилье и адаптировать его тем современным требованиям, которые необходимы для комфортного проживания. Это то, о чем говорит коллега Разворотнева: нужно создать нормальные условия, связанные с оптимизацией средств эксплуатации зданий. Энергоэффективность, современные технологии - это важный вектор, который мы сегодня должны поставить в приоритет для существующего жилья в столице, - подчеркнул он.

Также участники встречи обсудили международный опыт проведения реконструкций зданий, обеспечение общественного контроля за программой капремонта, практику создания спецсчетов для формирования ФКР, градостроительные концепции преобразования жилой застройки, инновации, применяемые при модернизации и реставрации домов и другие вопросы.