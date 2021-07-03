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03.07.2021 11:26
Рубрика: Общество

В Москве выявлено 7446 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 7446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1756 человек. На ИВЛ находятся 734 человека.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В городе выздоровели еще 5869 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 176 793. В столице скончались 116 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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