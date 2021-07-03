В Москве задержали курьера, доставившего поддельный сертификат о вакцинации

На юге Москвы полиция задержала поставщиков фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Сначала оперативники УВД Южного округа задержали на Каширском шоссе мужчину с поддельной бумагой. Он представился обычном курьером. И якобы просто доставил то, что просили.

Выяснилось, что справку "выдал" 29-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ - "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". С фигуранта взяли подписку о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Полиция выясняет, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.

"В соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.