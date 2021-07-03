Вакцинация от COVID-19. Рассылка QR-кодов и гранты для бизнеса

Дорогие москвичи,

Вакцинация от COVID-19 набрала хорошие обороты. Медицинские работники трудятся с полной отдачей сил.

Общее число сделавших хотя бы первую прививку сегодня превысило 2,7 млн человек. Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек.

В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки.

Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей.

Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города.

Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации.

Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий.

Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, мы приняли следующее решение.

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19.

Подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.

Надеюсь, что уже на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом, достигнет трех миллионов. Это значит - мы сделаем еще один большой шаг по защите жизни и здоровья горожан и обеспечению нормальной работы экономики.

Ваш мэр

С.Собянин

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина