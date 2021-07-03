Власти Москвы накажут "Доброход" за массовые антиковидные нарушения

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03.07.2021 15:40
Рубрика: Власть

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Текст: Сергей Бабкин

В Москве выявлены массовые антиковидные нарушения на теплоходе "Доброходъ", где проходила вечерняя экскурсия.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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На борт теплохода вместе с отдыхающими поднялись сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", ОАТИ и транспортной полиции. Сразу было зафиксировано множество нарушений. Многие гости гуляли по палубе без масок и перчаток, не соблюдалась социальная дистанция. Особенно это было заметно при выходе на набережную, когда у борта образовалась толпа.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский, организаторы прогулки тщательно не следили за соблюдением масочного режима. За эти нарушения организаторам грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.

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