Власти Москвы накажут "Доброход" за массовые антиковидные нарушения

В Москве выявлены массовые антиковидные нарушения на теплоходе "Доброходъ", где проходила вечерняя экскурсия.

На борт теплохода вместе с отдыхающими поднялись сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", ОАТИ и транспортной полиции. Сразу было зафиксировано множество нарушений. Многие гости гуляли по палубе без масок и перчаток, не соблюдалась социальная дистанция. Особенно это было заметно при выходе на набережную, когда у борта образовалась толпа.

Как сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский, организаторы прогулки тщательно не следили за соблюдением масочного режима. За эти нарушения организаторам грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.