На Камчатке чиновники будут летать в командировки экономклассом

Все госслужащие на Камчатке, включая губернатора, отныне будут летать на короткие маршруты, длительность которых не превышает четырех часов, экономклассом. С такой инициативой выступил глава региона Владимир Солодов.

"Это вполне соответствует комфорту во время перелетов и позволит сэкономить в бюджете региона серьезные средства на командировочных расходах", - отметил Солодов в ходе конференции регионального отделения "Единой России". Его слова цитирует РИА Новости.

Нововведение, в частности, коснется губернатора края, председателя правительства, первых вице-губернаторов и вице-губернаторов, заместителей председателя правительства, а также членов президиума законодательного собрания. Кроме того, полностью отменены рабочие полеты бизнес-классом, вне зависимости от их продолжительности, для министров, руководителей краевых агентств и уполномоченных по Камчатскому краю.