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03.07.2021 08:38
Рубрика: Культура

Флаг Всемирной Фольклориады установили на пике Мустая Карима

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба дирекции VI Всемирной фольклориады Фото: Пресс-служба дирекции VI Всемирной фольклориады
Фото: Пресс-служба дирекции VI Всемирной фольклориады

На пик Мустая Карима, расположенный в Кабардино-Балкарской Республике, подняли флаг VI Всемирной Фольклориады CIOFF. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции фольклориады.

Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан
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Как отметил председатель башкирского регионального отделения Русского географического общества, ректор Башгоспедуниверситета имени Акмуллы Салават Сагитов, восхождение на пик Мустая Карима происходило в рамках экспедиции, во время которой проводилась маркировка тропы и воздвижение флага фольклориады.

- В ближайшем будущем эта тропа станет достоянием общественности. Для восхождения по ней не требуется особых скалолазных или альпинистких навыков, однако необходимо крепкое здоровье, потому что за день нужно пройти 17 тысяч метров, - отметил Салават Сагитов.

В экспедиции также приняли участие руководитель аппарата межведомственного совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник, путешественник и бард Александр Лынник, коммерческий директор Башкирского спутникового телевидения Рафаэль Янгиров и спортсмен-альпинист, преподаватель Башгосуниверситета Рустам Галимов.

Кстати, пик народного поэта Башкортостана Мустая Карима был открыт к его 100-летию летом 2018 года.

Напомним, сегодня, 3 июля, в Уфе пройдет торжественная церемония открытия VI Всемирной Фольклориады, в которой примут участие творческие коллективы из 37 стран мира.

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