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03.07.2021 17:55
Рубрика: Культура

Глава CIOFF Филипп Боссан: Открытие фольклориады в Уфе было невероятным

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Глава Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств CIOFF Филипп Боссан высоко оценил организацию церемонии открытия VI Всемирной фольклориады в Уфе, отметив, что такого шоу еще не видел.

Фото: Петр Коннов/ РГ
В Уфе открыли VI Всемирную фольклориаду

- Открытие было просто невероятным! Это было удивительно! У меня за спиной уже четыре открытия, но это шоу было лучшим из всех! - поделился впечатлениями с журналистами сразу после церемонии Филипп Боссан. - Организовано все на высочайшем уровне. Браво организаторам, браво республике и браво Российской Федерации!

По его словам, за последние пять лет, пока шла подготовка к проведению фольклориады, Уфа успела стать для него вторым домом, так как все эти годы шла подготовка к этому масштабному фестивалю.

- Очень хочется забыть пандемию, весь этот кошмар, хоть он и научил нас тщательнее заботиться друг о друге. Но несмотря на все сложности, нам удалось привезти в Уфу представителей 37 стран. Это просто великолепно. Увы, не смогли по понятным причинам приехать Германия, Южная Африка и Египет, но те, кто приехал создали уникальную атмосферу. И это после двух лет бездействия, когда им приходилось репетировать по зуму! - подчеркнул Филипп Боссан. - В прошлом году нам пришлось отложить фольклориаду. Но в этом было решено во чтобы ни стало ее провести! И несмотря на все сложности, нам удалось. Несмотря на пандемию, это будет лучшая фольклориада!

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