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03.07.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Нижегородец похитил мальчика с детской площадки

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде задержан 51-летний мужчина, попытавшийся похитить ребенка с детской площадки. Возбуждено уголовное дело.

Фото: iStock
В Самаре убита вдова, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира

Как сообщает СК по Нижегородской области, 2 июля днем возле дома на улице Республиканской мужчина увел незнакомого ему 7-летнего мальчика к себе в квартиру под предлогом посмотреть котенка. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские нашли и освободили ребенка. Подозреваемый задержан следователями СК и заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ - похищение несовершеннолетнего - продолжается. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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