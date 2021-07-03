Нижегородец похитил мальчика с детской площадки

В Нижнем Новгороде задержан 51-летний мужчина, попытавшийся похитить ребенка с детской площадки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СК по Нижегородской области, 2 июля днем возле дома на улице Республиканской мужчина увел незнакомого ему 7-летнего мальчика к себе в квартиру под предлогом посмотреть котенка. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские нашли и освободили ребенка. Подозреваемый задержан следователями СК и заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ - похищение несовершеннолетнего - продолжается. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.