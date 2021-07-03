В Самаре убита вдова, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира

Самарские следователи расследуют гибель 33-летней Екатерины Пузиковой, труп которой с ножевыми ранениями был обнаружен в пятницу 2 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Следком.

В марте 2012 года был насмерть отравлен замдиректора регионального отделения "Россельхозбанка" Дмитрий Пузиков, в убийстве обвинили его вдову Екатерину. Банкир скончался через несколько дней после празднования своего дня рождения в собственном загородном доме. Следователи выяснили, что отравляющим веществом был таллий, и с большой долей вероятности он был подмешан в еду.

Суд Красноярского района признал вдову виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован и в 2015 году отменен, дело отправили на дополнительное расследование, вдову поместили под домашний арест. Но в итоге в июле 2017 года суд ужесточил наказание, приговорив Екатерину Пузикову к девяти годам колонии общего режима. Однако 31 октября того же года уже областной суд признал Екатерину Пузикову непричастной к совершению преступления. Перед вдовой извинились.

Оправдательный приговор пытались обжаловать в Верховном суде мать Дмитрия Пузикова и ее адвокат. Но и московские судьи оставили его без изменений.