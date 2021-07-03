В Уфе открыли VI Всемирную фольклориаду

Началась церемония с лазерного шоу и театрализованной постановки, основанной на мотивах башкирского эпоса и традициях башкирского народа. В роли национального героя Урала Батыра, поборовшего злых существ - дэвов, выступил обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин.

Образ России представили ансамбль "Русская песня" Надежды Бабкиной и Кубанский казачий хор. Также в программе приняли участие творческие коллективы Башкирии - ансамбль народного танца Файзи Гаскарова, ансамбль песни и танца "Мирас" и артисты Башоперы. А известный оперный певец Аскар Абдразаков спел гимн фольклориады, стоя на спине у летящей мифической птицы Самрау.

Официальная часть церемонии началась с зачитывания приветственной телеграммы Президента России Владимира Путина, в которой он назвал символичным то, что фестиваль проходит в многонациональном Башкортостане, на гостеприимной земле которого в мире и согласии живут представители разных народов и религий.

- Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия - один из ключевых государственных приоритетов. И конечно, мы по праву гордимся богатейшими традициями народного искусства, передающимися из поколения в поколение, ярким созвездием фольклорных коллективов и талантливых исполнителей, искусными мастерами знаменитых на весь мир художественных промыслов, - говорится в телеграмме.

Также президент РФ выразил уверенность, что форум пройдёт в атмосфере дружбы и взаимопонимания, познакомит гостей с самобытным творчеством артистов, музыкантов, танцоров из многих стран, подарит всем добрые, незабываемые впечатления.

Глава Башкирии Радий Хабиров, приветствуя гостей, отметил: для республики большая честь принимать фольклориаду, и напомнил, что в Башкортостане живут представители более 160 национальностей.

А президент Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств Филипп Боссан выполнил свое обещание, данное главе РБ, и сказал несколько фраз на башкирском языке: "Давайте вместе петь песни, танцевать, исполнять музыку и вместе строить мир в Уфе!".

Напомним, VI Всемирная фольклориада пройдет с 3 по 10 июля в Уфе и 22 районах Башкирии. В ней принимают участие представители 37 стран мира.