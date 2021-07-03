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03.07.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер"

Текст: Алексей Хадаев
Фото: ГУ МЧС Алтайского края Фото: ГУ МЧС Алтайского края
Фото: ГУ МЧС Алтайского края

В городе Бийск Алтайского края тушат пожар на предприятии "Алтайский бройлер". Горит крыша в одном из цехов.

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Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, в городе Бийск, по адресу ул. Лесная, 25, произошел пожар внутри здания производственного назначения.

Сообщение о происшествии поступило с опозданием, и во время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела кровля цеха, произошло ее частичное обрушение.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет, люди покинули здание цеха самостоятельно. Площадь возгорания более 2,5 тысячи квадратных метров. Из опасной зоны пожарные эвакуировали технику предприятия. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральный линии. На месте происшествия работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован.

Накануне МЧС предупреждало о высокой пожароопасности, в крае стоит жаркая, сухая погода, температура до + 35 градусов.

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