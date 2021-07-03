В Бурятии из-за COVID-19 закрыли федеральные торговые сети

На заседании оперативного штаба по предупреждению COVID-19, состоявшемся под председательством зампреда кабинета министров России Татьяны Голиковой, правительству Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей в республике. Их деятельность приостановлена на период нерабочих недель - до 11 июля, сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

Предложение правительства Бурятии поддержали Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор РФ.

Глава республики Алексей Цыденов заявил, что в Бурятии осложняется эпидемиологическая ситуация, в связи с чем приняты дополнительные ограничительные меры. Закрытие федеральных торговых сетей наряду с региональными - одна из них.

В пресс-случае отмечают, что большинство федеральных сетей, работающих в регионе, сами приняли решение о временном закрытии с 27 июня, когда в Бурятии начали действовать ограничения. Сейчас это обязательная мера для сетей, торгующих не продовольственными товарами.