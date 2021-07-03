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03.07.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места падения машины в ущелье Адыр-су

Текст: Юрий Гень

Стали известны подробности трагедии, произошедшей при падении фуникулера в горах Кабардино-Балкарии. Уникальный для этого региона грузовой подъемник перевозил автомобиль Renault, который сорвался в пропасть. В машине находилась 48-летняя женщина, она погибла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

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Трагическое происшествие случилось в ущелье Адыр-Су. Сейчас на месте ЧП работают 10 спасателей. В своем Instagram сотрудники опубликовали кадры с места ЧП.

"При подъеме на фуникулере сорвалась машина в Адыр-Су, в ней находилась женщина. Машина сорвалась в пропасть, женщина погибла на месте", - сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Как ранее уже писала "РГ", погибшая женщина была жительницей Ставропольского края.

Известно, что подъемник, где произошла трагедия, представляет собой деревянную платформу на металлическом каркасе. Мощные электродвигатели поднимают груз (обычно автомобили) с отметки 1 525 метров над уровнем моря на высоту в 1 580 метров. Платформа с грузом движется вверх по рельсовым направляющим, а люди пешком поднимаются в гору по металлической лестнице.

Причины, из-за которых могла произойти трагедия, уточняются.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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