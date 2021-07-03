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03.07.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

Погибшая в КБР туристка оказалась известной журналисткой

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Погибшая в КБР при падении с фуникулера женщина оказалась известной в Ставропольском крае телевизионной журналисткой. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Кисловодска в Instagram.

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Как ранее уже писала "РГ", трагическое происшествие случилось в ущелье Адыр-Су. Грузовой подъемник перевозил автомобиль Renault, который сорвался в пропасть. В машине находилась 48-летняя женщина, она погибла на месте ЧП.

"Сегодня погибла журналист Наталья Мхоян. Утром ее машина сорвалась с подъемника для автомобилей в ущелье Адыр-Су, расположенном в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, - говорится в сообщении мэрии. - Талантливый журналист, более десяти лет Наталья проработала на телевидении. Ее запоминающиеся сюжеты, авторские программы, посвященные жителям Кавказских Минеральных Вод, всегда привлекали внимание самобытностью и профессионализмом. Совсем недавно она снимала репортаж о Кисловодске для телеканала ОТР, общалась с кисловодчанами, туристами курорта".

Коллеги Натальи Мхоян сообщают, что запомнят ее как необыкновенно творческого и чуткого человека. Также они выражают соболезнования родным и близким погибшей .

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