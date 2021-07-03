Спасатели отправились на Эльбрус на помощь туристу с горной болезнью

Сегодня около семи часов утра в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи.

В группу входит два человека, они находятся на высоте 5100 метров. Согласно предварительной информации, у одного из альпинистов признаки горной болезни. В спасательной операции участвуют пять сотрудников Эльбрусского ВПСО МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейчас на территории республики в МЧС зарегистрировано 106 туристских групп, в которые входит 1193 человек.