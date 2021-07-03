В Кабардино-Балкарии уничтожены пятеро боевиков

Во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика ликвидированы пять боевиков, оказавших сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Около трех часов ночи боевики были обнаружены в одном из садовых товариществ. В ответ на предложение сдаться они начали стрелять по силовикам. В результате перестрелки пять бандитов были убиты.

В НАК заявили, что получили информацию о планах боевиков - они замышляли совершение террористических преступлений.