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03.07.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В Кабардино-Балкарии уничтожены пятеро боевиков

Фото: Константин Морозов/РИА Новости Фото: Константин Морозов/РИА Новости
Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика ликвидированы пять боевиков, оказавших сопротивление правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

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Около трех часов ночи боевики были обнаружены в одном из садовых товариществ. В ответ на предложение сдаться они начали стрелять по силовикам. В результате перестрелки пять бандитов были убиты.

В НАК заявили, что получили информацию о планах боевиков - они замышляли совершение террористических преступлений.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Режим КТО на Кавказе

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