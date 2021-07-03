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03.07.2021 00:33
Рубрика: Общество

В Москве скончалась филолог Муминат Тахо-Годи

Текст: Елена Яковлева
В Москве в возрасте 90 лет скончалась доктор филологических наук, специалист по французской литературе Муминат (Нина) Алибековна Тахо-Годи, дочь первого наркома просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи, репрессированного в 1937 году, и младшая сестра известного филолога-классика Азы Алибековны Тахо-Годи, спутницы жизни великого философа Алексея Федоровича Лосева.

Нина Алибековна жила последние годы со старшей сестрой и дочерью, тоже профессором МГУ Еленой Аркадьевной Тахо-Годи, и умерла в лосевском доме на Арбате, во дворе которого стоит бюст философа.

Любовь к литературе и языку Нине Алибековне привил ее дядя, Леонид Петрович Семенов, известный лермонтовед, основатель кафедры литературы в Северо-осетинском университете. Темой ее докторской диссертации стало творчество Ромена Роллана.

"Мы ваши лекции не забудем никогда!" - отозвались на уход любимого преподавателя, долгие годы заведовавшего кафедрой русской и зарубежной литературы в Северо-Осетинском государственном университете, его выпускники-филологи.

- Как-то так получилось, что весь курс зарубежной литературы нам читала профессор М.А. Тахо-Годи, - вспоминает выпускница Северо-Осетинского университета, учительница русского языка и литературы Ирина Агузарова. - Сказать, что лекции были увлекательными, информационно насыщенными, исчерпывающими - ничего не сказать. Без единой бумажки-шпаргалки полтора часа она говорила, и слушая ее, ты переносился в ту эпоху, в тот удивительный мир, о котором она так интересно рассказывала. Ее приятный, мягкий и всегда тихий голос действовал умиротворяющее, на ее занятиях забывались все проблемы и неприятности. Многим из нас именно она привила любовь к литературе, научила основам исследовательской деятельности, умению прослеживать взаимосвязи различных культур и литератур...

Адрес ее дома во Владикавказе знали все коллеги и ученики. Она была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой, к ней шли за консультациями, за книгами из домашней библиотеки, за советом.

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