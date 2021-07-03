В районах Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели на территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии, сообщает региональный оперативный штаб.

Режим КТО начал действовать с 3:15 по московскому времени в субботу, 3 июля. Под его действие попадают участки, ограниченные улицами: Биттирова - Канукоева - Центральная - Жабелова.

Кроме того, с 5:20 субботы режим КТО вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.

В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на территориях будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений, пишет РИА Новости.