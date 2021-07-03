Выпускникам петербургской школы выдали аттестаты с ошибочным QR-кодом

Инцидент произошел в одной из школ Калининского района Санкт-Петербурга. Здесь 42 выпускника получили аттестаты с неправильным QR-кодом.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на районную администрацию. Руководство школы в настоящее время исправляет ошибку - готовит аттестаты с правильными кодами. Выпускники получат их на следующей неделе. На поступление юношей и девушек в вузы это не должно повлиять - прием документов у абитуриентов ведется до 25 июля.

Примечательно, что в школе в этом году всего 43 выпускника. Один из них - тот, чьи документы готовились первыми, - получил аттестат с правильным QR-кодом. А вот с остальными что-то пошло не так.

Педагогический состав школы и представители администарции Калининского района принесли свои извинения выпускникам.

Аттестаты российских школ начали маркировать QR-кодами с 2021 года. Предполагается, что это поможет избежать подделок.