На Дону пьяный подросток врезался в дерево на автомобиле, погибли двое

Смертельное ДТП произошло сегодня в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Как сообщает Следственный комитет по региону, 15-летний подросток, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате он получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Двое пассажиров 16 и 19 лет, находившихся в салоне автомобиля, скончались на месте происшествия.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".