Новости

Вышел русский тизер "Чепелуэйта" с Броуди - нового сериала по Кингу 16:42
Президент Ирана прогнозирует пятую волну коронавируса в стране 16:36
В Самаре убита вдова, которую обвиняли в отравлении мужа-банкира 16:16
Поток автомобилей через Крымский мост увеличился вдвое 16:00
На Дону пьяный подросток врезался в дерево на автомобиле, погибли двое 15:58
Власти Москвы накажут "Доброход" за массовые антиковидные нарушения 15:40
Монгольская часть ралли "Шелковый путь" отменена 15:38
Вышел трейлер "Рожденного быть убитым" с Алисией Викандер 15:32
Шайхутдинов вошел в число лидеров "Гражданской платформы" на выборах в ГД 15:29
В Анапе будет создан новый туристический кластер 15:22
Пентагон назвал срок вывода американских войск из Афганистана 15:08
Явлинский не будет баллотироваться в Госдуму от "Яблока" 14:58
Мужчины быстрее находят новую работу, чем женщины 14:41
Эксперт посоветовал заклеивать камеры ноутбуков и смартфонов 14:36
Умер актер Стюарт Дэймон, звезда американских "мыльных опер" 14:32
Денис Проценко призвал остановить "Шелковый путь" из-за угрозы бубонной чумы 14:16
Стали известны время и место прощания и похорон Николая Сличенко 14:16
В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту выброса хлора 14:16
У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких 14:04
В Астрахани спасатели ищут пропавших внуков утонувшей женщины 13:57
Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море 13:55
В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения 13:38
Крым будет поставлять в Никарагуа пшеницу в обмен на кофе, ром и сигары 13:30
В Бийске произошел крупный пожар на предприятии "Алтайский бройлер" 13:26
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
03.07.2021 15:22
Рубрика: Экономика

В Анапе будет создан новый туристический кластер

Текст: Юлия Акиньшина
В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в станице Благовещенской города Анапа будет создан туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа", общая площадь территории - более 800 га. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выездном совещании.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Приехавшие на курорты Кубани без прививки россияне смогут сделать ее на месте

"Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера "Новая Анапа", причем в горизонте 2-3 лет. Важный фактор при планировании курорта - это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой подойдет комплексно к решению этой задачи. Мы определили, что корпорация "Туризм.рф" будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам инвестиции составят около 250 млрд рублей", - отметил Чернышенко.

Местные власти ожидают, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год, а это связано с ростом благосостояния местного населения.

"Появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. Здесь построят более 50 гостиниц 3-4-5 звезд", - пояснил мэр Анапы Василий Швец

ТРК "Новая Анапа" - это крупнейший, качественно новый проект по комплексному развитию курортной территории, якорный для туристической отрасли страны в целом, полностью соответствующий всем задачам нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В регионах Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Росморречфлот ответил на обвинения Киева в отказе помочь судну в Черном море
Путин: Россия и Беларусь будут укреплять союзнические связи
Монгольская часть ралли "Шелковый путь" отменена
Правительство не поддержало законопроект о введении налога на роскошь
МВД перенесло запуск онлайн-базы по проверке прав водителей такси и каршеринга
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы