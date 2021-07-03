В Анапе будет создан новый туристический кластер

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в станице Благовещенской города Анапа будет создан туристско-рекреационный кластер "Новая Анапа", общая площадь территории - более 800 га. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выездном совещании.

"Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера "Новая Анапа", причем в горизонте 2-3 лет. Важный фактор при планировании курорта - это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой подойдет комплексно к решению этой задачи. Мы определили, что корпорация "Туризм.рф" будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам инвестиции составят около 250 млрд рублей", - отметил Чернышенко.

Местные власти ожидают, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год, а это связано с ростом благосостояния местного населения.

"Появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. Здесь построят более 50 гостиниц 3-4-5 звезд", - пояснил мэр Анапы Василий Швец

ТРК "Новая Анапа" - это крупнейший, качественно новый проект по комплексному развитию курортной территории, якорный для туристической отрасли страны в целом, полностью соответствующий всем задачам нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".