В Горячем Ключе пострадавших от пожара разместили в детсаду

В кубанском городе Горячий ключ создали пункты временного пребывания для людей, квартиры которых оказались охвачены пламенем во время крупного пожара в многоэтажке по улице Ярославского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По сообщению МЧС региона, в ночь со 2 на 3 июля в курортном городе произошел серьезный пожар. Загорелась кровля многоэтажки, огонь охватил 600 квадратных метров.

"В тушении возгорания были задействованы беспилотники. Для выявления очагов возгорания использовались тепловизоры, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 2:12 ночи".

По данным экстренных служб, из горевшего дома в общей сложности эвакуировали более 100 человек.

В администрации Горячего Ключа сообщили, развернуты пункты временного размещения на 100 и 200 мест. На данный момент за помощью с размещением обратились 10 человек, их разместили в комнатах детского сада №8.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев находится в курсе происходящего, а также он дал поручение мэру Горячего Ключа оперативно организовать помощь жильцам пострадавшего дома.

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке кондиционера.