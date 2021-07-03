В Сочи пассажира сняли с рейса из-за агрессивного поведения

В Сочи пассажира, который должен был лететь в Красноярск, сняли с рейса из-за его агрессивного поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании-перевозчика.

Ранее ряд СМИ написали, что пассажира не допустили на борт из-за его проблем с ручной кладью. Однако, представитель авиакомпании опровергла это.

"Клиенту отказали в перевозке из-за агрессивного поведения и оскорблений в адрес экипажа, по его вине рейс был задержан на 30 минут. Хотя всего лишь ему нужно было разрешить сделать фото его ручной клади", - сказала представитель авиакомпании.

Она добавила, что если ручная кладь, пронесенная на борт, превышает допустимые габариты, бортпроводники только фотографируют ее, чтобы скорректировать работу наземной службы. Клиента при этом с рейса никто не снимает. В перевозке могут отказать только в том случае, если клиент ведет себя агрессивно и угрожает сотрудникам авиакомпании или другим клиентам.

Вместе с мужчиной находилась его 13-летняя дочь. Она полетела одна. В авиакомпании подчеркнули, что дети старше 12 лет имеют право летать самостоятельно. Девочка могла остаться и с отцом, однако от перелета не отказалась.