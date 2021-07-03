В Волгограде задержали закладчиков с килограммом героина

В результате проведенной операции волгоградские полицейские вышли на след группировки, которая занималась распространением в регионе сильнодействующих наркотиков.

Все четверо - двое мужчин и две женщины были взяты с поличным, когда оборудовали очередную закладку с наркотическими веществами.

После этого правоохранители пришли с обыском на съемную квартиру, где проживали наркоторговцы. В ней в ходе обыска обнаружили около килограмма смеси, содержащей героин, и 53 грамма наркотического средства, содержащего метадон, весы и упаковочный материал.

Доказательства преступной деятельности были очевидны, и все четверо задержанных сознались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения - заключение под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере".