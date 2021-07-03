На Урале молнией убило пастуха с лошадью

Подразделение СК РФ в Челябинской области расследует обстоятельства гибели в Кунашакском районе 53-летнего сельчанина, тело которого было вчера обнаружено ближе к полночи вместе с трупом принадлежавшей ему лошади.

По предварительным выводам экспертов, 53-летний мужчина, равно как и животное, погиб от удара молнией. Ливень застал его в небольшом лесу сравнительно рядом с родной деревней. Накануне территорию района охватил обширный грозовой фронт с ураганными порывами ветра.

Вечером пятницы, напомним, жертвами молнии стали отдыхающие на берегу озера Балтым в окрестностях Екатеринбурга - мужчины 32 и 34 лет. Они укрылись от дождя в беседке с металлическими элементами конструкции. Один из пораженных молнией погиб сразу, второго пытались вернуть к жизни прибывшие на место трагедии медики, но безуспешно. По факту гибели продолжается доследственная проверка.

Между тем

С пятницы на субботу на Среднем Урале молния ударом в опору электропередач частично парализовала движение поездов на перегоне Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги. На восстановление контактной сети ушло почти 8 часов. По данным Уральской транспортной прокуратуры, работы были завершены в половине четвертого ночи.