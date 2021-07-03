На Урале на озере Балтым от удара молнии погибли два человека

Сегодня вечером в Свердловской области во время сильной грозы от удара молнии погибли два человека на озере Балтым.

"Сообщение об этом поступило в дежурную часть от "скорой" в 19:15 по местному времени", - рассказал официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

По его данным, на берегу среди других отдыхавших находились две семьи, между собой не знакомые. Оба семейства от ливня и штормового ветра укрылись в беседке, в которую ударила молния.

"Погибли двое мужчин - 1986 и 1988 годов рождения: один скончался сразу, второго безуспешно пыталась спасти супруга и прибывшие медики", - сообщил Горелых.

По факту гибели отдыхающих начата проверка. "На телах обнаружены следы ожогов, характерные для удара молнии", - уточнил пресс-секретарь Следственного комитета региона Александр Шульга.