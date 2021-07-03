Шайхутдинов вошел в число лидеров "Гражданской платформы" на выборах в ГД

Общефедеральная часть списка партии "Гражданская платформа" будет состоять из трех фамилий: главы федерального политкомитета Рифата Шайхутдинова, его заместителя Сергея Милицкого и секретаря федерального политкомитета Валерия Вакарюка, передает ТАСС. Окончательно список будет утвержден сегодня тайным голосованием делегатов партийного съезда.

"Возглавляют федеральный список три человека. Это я, Сергей Владимирович Милицкий и Валерий Викторович Вакарюк", - сказал Шайхутдинов, выступая на съезде. Он отметил, что партия сознательно не включает в список медийных персон в список, поскольку ориентируется "на профессиональную работу, на свою специализацию". Всего в федеральном списке 252 кандидата. Кроме того, "Гражданская платформа" выдвинет 61 человека по одномандатным округам.

Окончательное решение о выдвижении кандидатов на выборах в Госдуму будет принято сегодня по итогам тайного голосования делегатов съезда.