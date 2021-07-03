У лежащего в реанимации на ИВЛ Петра Мамонова поражено 80% легких

Состояние лежащего в реанимации на аппарате ИВЛ актера и музыканта Петра Мамонова продолжает оставаться очень тяжелым. Об этом рассказала жена артиста со словами "всё плохо у нас".

Петр находится в палате интенсивной терапии "ковидного" госпиталя в подмосковной Коммунарке уже неделю, на ИВЛ - вторые сутки.

Как уточнила Мамонова, у культового старца поражение лёгких - около 80%.

"Всё это случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно. Я даже не успела понять", - отметила женщина в комментарии RT. Напомнив, что Петру "всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался".

Ранее Мамонова сообщила, что Петр отказался вакцинироваться.