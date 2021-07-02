Жена Петра Мамонова рассказала, что он не хотел прививаться

Ольга Мамонова, жена и менеджер Петра Мамонова, уже почти неделю лежащего в Коммунарке в реанимации, и вчера вечером переведенного на аппарат ИВЛ, пожалела, что они не прошли вакцинацию.

Журналисты KP.RU связались с Ольгой, подтвердившей, что, по словам врачей, состояние Петра "тяжелое" и у музыканта "очень большая степень поражения легких".

При этом прививку Мамонов делать отказался. "Я уговаривала, а он не хотел. Да и сама потом перестала хотеть. Надо было нам их сделать... Зря не сделали", - сетует Ольга. Добавив: "Тем более сейчас говорят, что опять какая-то волна пошла".

Более точной информацией о состоянии мужа, например о том, сколько процентов легких у него поражено, Мамонова не знает, так как в больницу проход закрыт. "Не пускают никого это же вирус этот, нельзя заходить", - заключила женщина.

Напомним, что два года назад Петр был доставлен в Первую Градскую больницу с обширным инфарктом и прооперирован.